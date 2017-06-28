В Китае от наводнения пострадали более пяти миллионов человек - ВИДЕО

В результате стихийного бедствия пострадали более пяти миллионов человек. Как сообщает агентство Хіпһиа, на сегодняшний день погибли или пропали без вести 13 человек.

По предварительным данным в провинции Хунань от непогоды в 82 уездах пострадали 2 миллиона 506,4 тысяч человек. Местные власти тут в экстренном порядке эвакуировали 178,3 тысяч человек.

Стихия разрушила 3245 помещений, а в зоне бедствия оказалось 184,93 тысяч гекраров сельхозугодий. В провинции Цзянси от ливней пострадали 2,47 миллионов людей с 68 уездов, почти 360 тысяч человек были эвакуированы в экстренном порядке.

При этом, по предварительным данным, нанесен урон 235 тысячам гектаров сельхозугодий, а 2863 помещение обвалились. В провинции Чжэцзян в результате наводнения было разрушено 1200 и повреждено 3600 жилых зданий.

Ущерб от стихии оценивается в 326 млн долларов. В провинции Гуйчжоу были разрушены и повреждены тысячи жилых домов, пострадало 56,3 тысяч гектаров сельхозугодий, урожай на 7,9 тысяч гектарах полностью уничтожены. Ущерб от стихии оценили в 208 миллионов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, примерно 2,5 миллиона граждан недавно стали жертвами ливней в Китае.