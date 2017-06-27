В Китае произошел второй оползень

Около 11:00 по местному времени в китайской провинции Сычуань произошел второй за последние дни оползень.

Данную информацию передает Еn.people.cn.

В сообщении говорится, что на этот раз сошло около 100 кубических метров камней и грязи.

Отмечается, что вчера из-за угрозы повторного обвала спасатели были вынуждены приостановить поиск 93 человек, пропавших без вести после первого оползня. Их эвакуировали с места происшествия.