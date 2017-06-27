В Китае произошел второй оползень

В сообщении говорится, что на этот раз сошло около 100 кубических метров камней и грязи.
Отмечается, что вчера из-за угрозы повторного обвала спасатели были вынуждены приостановить поиск 93 человек, пропавших без вести после первого оползня. Их эвакуировали с места происшествия.
Ранее УРА-Информ сообщал, что в субботу на 62 жилых дома сошло около Источник">18 миллионов кубометров земли. Под завалами оказалось более 100 человек. Сейчас подтверждена смерть 10 из них. Живыми нашли троих пострадавших.
Неизвестно, сколько ещё уйдет времени на разбор завалов и очистку улиц, и тем более на постройку нового жилья для пострадавших. Помощь нужна в каждом доме, который затронула стихия, а таких – более 4 000.