13:33 27.06.2017 | Происшествия | Новости
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В Китае произошел второй оползень

В Китае произошел очередной оползень.

В Китае произошел второй оползень

Около 11:00 по местному времени в китайской провинции Сычуань произошел второй за последние дни оползень.

Данную информацию передает Еn.people.cn.

В сообщении говорится, что на этот раз сошло около 100 кубических метров камней и грязи.

Отмечается, что вчера из-за угрозы повторного обвала спасатели были вынуждены приостановить поиск 93 человек, пропавших без вести после первого оползня. Их эвакуировали с места происшествия.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в субботу на 62 жилых дома сошло около Источник">18 миллионов кубометров земли. Под завалами оказалось более 100 человек. Сейчас подтверждена смерть 10 из них. Живыми нашли троих пострадавших.


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