09:35 27.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Из-за непогоды в Украине 86 населенных пунктов остаются обесточенными, есть погибшие

Из-за штормовой непогоды в нашей стране обесточены 86 населенных пунктов в трех областях. Также в результате осложнения погодных условий погиб один человек. 

Из-за непогоды в Украине 86 населенных пунктов остаются обесточенными, есть погибшие

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. 

Отметим, что из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание, а именно: Хмельницкая - 32 населенных пункта, Черкасская - 32 населенных пункта и Винницкая - 22 населенных пункта.

По информации спасателей, во время непогоды погиб один человек. В настоящее варемя его личность устанавливается.

Кстати, на территории Киевской, Хмельницкой и Черкасской областей произошло падение 147 деревьев, повреждены 66 кровель жилых домов и три объектов социально-бытовой сферы.

К ликвидации последствий непогоды были привлечены 68 человек и 19 единиц техники, в том числе от ГСЧС 37 человек личного состава и 9 единиц техники.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", около 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды в Украине


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