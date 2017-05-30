В Багдаде прогремел взрыв, 13 человек погибли - ФОТО

Возле популярного в городе магазина взорвался автомобиль. В результате инцидента погибли 13 человек.

Еще около 24 человек получили ранения. Как сообщает Associated Press, ссылаясь на свои источники среди чиновников, ответственность за происшествия взяла на себя военизированная группировка ИГИЛ.

Вместе с тем иракские чиновники сообщили, что взрывчатка была заложена во внутрь машины и взорвана дистанционно.

Напомним, у мусульман начался месяц Рамадан, когда в светлое время суток мусульмане постятся, и багдадские рестораны и кафе быстро заполняются вечером.

Как сообщал УРА-Информ, в столице Ирака Багдаде в ночь на 30 марта прогремел взрыв. Возле КПП на юге города террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в грузовике. В результате инцидента погибли не менее 17 человек. Более 60 человек получили ранения.