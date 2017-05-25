Киевлян предупреждают о высоком уровне пожарной опасности

Об этом сообщает пресс-служба Государственной служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно прогнозу, высокий уровень пожарной опасности продержится несколько дней.

В связи с этим спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ранее в столичном трехэтажном офисном здании по ул. Мечников произошел пожар. В результате эвакуированы 150 человек.