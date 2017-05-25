09:59 25.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Киевлян предупреждают о высоком уровне пожарной опасности

В четверга, 25 мая, в Киеве и области Гидрометцентр предупреждает о четвертом классе пожарной опасности. 

Киевлян предупреждают о высоком уровне пожарной опасности

Об этом сообщает пресс-служба Государственной служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно прогнозу, высокий уровень пожарной опасности продержится несколько дней.

В связи с этим спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ранее в столичном трехэтажном офисном здании по ул. Мечников произошел пожар. В результате эвакуированы 150 человек.


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