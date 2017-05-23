В Луганской области ребенок погиб при пожаре

В сообщении говорится, что прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар произошел в одной из жилых комнат дома.

Отмечено, что до прибытия спасателей соседи вынесли из дома двух детей - мальчика 2015 рождения и девочку 2015 рождения.

Однако еще один ребенок погиб до прибытия спасательных подразделений и скорой помощи. А пострадавшей девочке была оказана первичная медицинская помощь. Ее госпитализировали. На данный момент состояние здоровья ребенка удовлетворительно.

Также сообщается, что пожар был потушен менее чем за 15 минут. Причины происшествия устанавливаются специалистами.

Ранее УРА-Информ сообщал, что спасатели потушили пожар на суконной фабрике в Березане.