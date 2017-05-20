15:49 20.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Мелитополе неизвестные подожгли здание горсовета - ФОТО

Сегодня ночью неизвестные лица подожгли здание Мелитопольского горсовета в Запорожской области, бросив бутылки с горючей смесью.

В Мелитополе неизвестные подожгли здание горсовета - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области. Как отмечается, злоумышленники бросили несколько бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью в данное помещение. В результате выбиты два окна, пламенем повреждены входные двери. 

По словам правоохранителей, в результате выбиты два окна, пламенем повреждены входные двери. 

К счастью, информация о пострадавших пока не поступала.

В данный момент полиция по даному факту открыла уголовное производство. При этом санкция статьи предусматривает до 19 лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одном из киевских общежитий произошел пожар. Спасатели ликвидировали опасность.


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