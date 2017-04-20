Под Киевом работник нефтебазы травмирован в результате пожара

По итогам инцидента служащий нефтебазы получил различные ожоги. Сегодня – 20 апреля – про это рассказали в отделении полиции Киевщины. Согласно сообщению – на нефтебазе Киевщины в процессе переливания из цистерны топлива возникла вспышка.

В итоге 45-летний служащий получил ожоги тела и вскоре его отвезли в больницу. На место также прибыла спасательная служба, полиция и эксперты. На данный момент специалисты выясняют обстоятельства инцидента.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в феврале горел яхт-клуб.