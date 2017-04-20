13:34 20.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом работник нефтебазы травмирован в результате пожара

На нефтебазе, которая находится в Киево-Святошинском районе в процессе заправки топливом автоцистерны вдруг возникло возгорание.

Под Киевом работник нефтебазы травмирован в результате пожара

По итогам инцидента служащий нефтебазы получил различные ожоги. Сегодня – 20 апреля – про это рассказали в отделении полиции Киевщины. Согласно сообщению – на нефтебазе Киевщины в процессе переливания из цистерны топлива возникла вспышка.

В итоге 45-летний служащий получил ожоги тела и вскоре его отвезли в больницу. На место также прибыла спасательная служба, полиция и эксперты. На данный момент специалисты выясняют обстоятельства инцидента.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в феврале горел яхт-клуб.


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