Трамп объявил в Калифорнии чрезвычайную ситуацию - ВИДЕО
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 15 февраля, объявил о введении чрезвычайной ситуации в Калифорнии.
Соответствующее решение было принято из-за угрозы прорыва плотины на озере Oroville. Как сообщает AFP, власти штата понизили уровень опасности из-за разрушения плотины Oroville до "предупреждения о возможной эвакуации" и разрешили почти 200 тысячам эвакуированных местных жителей вернуться домой.
Напомним, плотина Oroville - самая высокая в США, объем озера, которое она перегораживает, составляет более четырех кубических километров воды.
Как сообщал УРА-Информ, из-за угрозы прорыва дамбы в Калифорнии местные власти призвали жителей к эвакуации.
Американский лидер Дональд Трамп поведал о том, что поддержка Литвой территориальной целостности и единства Украины, а также меры, направленные на диверсификацию источников энергии помогут достичь общей цели – повысить безопасность в Европе, а также в регионе.