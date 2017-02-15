08:32 15.02.2017 | Происшествия | Новости
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Трамп объявил в Калифорнии чрезвычайную ситуацию - ВИДЕО

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 15 февраля, объявил о введении чрезвычайной ситуации в Калифорнии.

Трамп объявил в Калифорнии чрезвычайную ситуацию - ВИДЕО

Соответствующее решение было принято из-за угрозы прорыва плотины на озере Oroville. Как сообщает AFP, власти штата понизили уровень опасности из-за разрушения плотины Oroville до "предупреждения о возможной эвакуации" и разрешили почти 200 тысячам эвакуированных местных жителей вернуться домой.

Напомним, плотина Oroville - самая высокая в США, объем озера, которое она перегораживает, составляет более четырех кубических километров воды.

Как сообщал УРА-Информ, из-за угрозы прорыва дамбы в Калифорнии местные власти призвали жителей к эвакуации.


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