В Луганской области столкнулись две легковушки, пострадали три человека - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили три человека. Как сообщает пресс-служба полиции области, авария произошла около двух часов дня на 37 километре автодороги Т 13-02 КПП "Танюшевка-Старобельск-Артемовск".

Тут в поселке Писаревка Новопсковского района 43-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-21140" не выбрал безопасную скорость движения. В итоге его машина выехала на встречную полосу движения и столкнулась с еще одним "ВАЗом", за рулем которого находился 31-летнего водителя.

При этом после столкновения первые ВАЗ врезался в электроопору. После сильного удара водитель и две женщины-пассажирки его машины получили травмы разной степени тяжести. Скорая помощь увезла из в больницу. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и причины ДТП.

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