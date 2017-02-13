Под Одессой грузовик столкнулся с электровозом

В результате аварии значительные повреждения получил электровоз. К счастью во время ДТП никто из людей не пострадал.

Как сообщила пресс-служба Одесской железной дороги, авария произошла после часу ночи на регулируемом переезде перегона Плетеный Ташлык - Новоукраинка. Водитель грузовика выехал на переезд при исправно действующей переездной световой и звуковой сигнализации.

В это время грузовой поезд двигался со скоростью 42 километров в час. Он на полном ходу сбит прицеп-трал грузовика с буровой установкой весом 25 тонн, что привело к нарушению габарита по четному и нечетному путях и пережогу контактного провода, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Соломенском районе Киева на железнодорожных путях вблизи станции "Киев-Волынский" столкнулись два грузовых железнодорожных состава.