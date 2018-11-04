14:47 04.11.2018 | Дайджест | Новости 100207105

Трамп просит свой кабинет составить черновой вариант возможной договоренности о торговле с Китаем

"По утверждениям четырех информированных источников, президент США Дональд Трамп хочет достичь договоренности о торговле с президентом Китая Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине в конце месяца и попросил ключевых официальных лиц США начерно составить потенциальные условия такой договоренности", - сообщает Bloomberg. Корреспонденты Дженни Ленард, Салеха Мохсин и Дженнифер Джейкобс пишут: "Толчком к возможной сделке с Китаем стал телефонный разговор между президентом США и Си в четверг, сказали источники, попросившие остаться анонимными, поскольку речь идет о внутренних дебатах".


Издание напоминает: "Позднее Трамп назвал разговор "долгим и очень хорошим" и написал в Twitter, что их дискуссия о торговле "прекрасно продвигается вперед".

Авторы возвращаются к словам источников: "Как говорят эти люди, Трамп попросил, чтобы ключевые министры его кабинета поручили своим сотрудникам составить потенциальную договоренность, чтобы возвестить о перемирии в нарастающем торговом конфликте; источники добавили, что в составлении чернового плана участвует много ведомств. Неясно, смягчает ли Трамп требования США, которым сопротивляется Китай".

"Аналитики разошлись во мнениях о значимости самого недавнего шага Трампа: некоторые сочли, что это позитивный признак прорыва, другие увидели в этом уловку, цель которой - улучшить настроения на рынках накануне промежуточных выборов, которые состоятся в США на следующей неделе", - говорится в статье.

"Я ни на секунду не поверил в эту байку, - сказал Майкл Эври (Rabobank, Гонконг). - Похоже, это идеальный способ гарантировать рост ценных бумаг вплоть до дня выборов, создать стереотипный образ Си в плане того, что от него ожидается, а потом свалить на кого-то вину, когда соглашение сорвется".

Туули Маккалли (Scotiabank, Сингапур) назвала новость "окрыляющей". "Вероятно, это отражает тот факт, что компании США начинают ощущать последствия торгового конфликта - а именно, рост цен и снижение маржи", - пояснила она.

"Один источник сказал, что камнем преткновения для потенциальных соглашений является кража интеллектуальной собственности - вопрос, по которому администрация Трампа старалась занять жесткую позицию", - сообщают авторы.

Источник: Bloomberg


торговля  США  Китай  

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