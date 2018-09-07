Дальнейшие меры против России из-за отравления Скрипалей в конце концов навредят Великобритании

Мэри Дежевски, Independent

Как ни относиться к доводам Британии против России в деле Скрипалей, дипломатический урон очевиден для всех, считает колумнистка Independent Мэри Дежевски.

В заявлении Терезы Мэй, по ее мнению, два момента показали, насколько все плохо: "Первое - это полнейшая уверенность, с которой она настаивала на вине России. Другое - это заметная роль разведывательной информации (разумеется, неразглашаемой) в установлении связи двух подозреваемых с российской военной разведкой (ГРУ), а затем - с Кремлем".

"Кратко была отдана дань мысли о том, что Великобритания не ссорится с "российским народом", но в остальном суть заявления Мэй сводилась к тому, что отношения станут еще хуже, поскольку она повторила привычную череду претензий к России из-за ее "поведения" и изложила, какие меры примет Великобритания в дальнейшем", - пишет Дежевски.

Но вовсе не очевидно, что Британия на этот раз получит поддержку, считает автор. "Какое-то время назад стало ясно, что некоторые страны ЕС недовольны тем, что британцы не предоставляют в поддержку своих обвинений дополнительные доказательства, в том числе разведданные", - пишет журналистка. Более того, утверждение, что доступ к "Новичку" есть только у России, дискредитировано. Германия и Чехия подтвердили, что у них было такое средство, и даже ученые из британской оборонной лаборатории Портон-Даун не смогли установить происхождение яда.

Возможно, записи с камер наблюдения и имена подозреваемых (либо их предполагаемые псевдонимы) заглушат некоторые сомнения. Но трудно понять, какие еще действия могут быть предприняты, пишет Дежевски: дальнейшие высылки дипломатов представляются маловероятными, а ввести санкции может оказаться сложно. Европейская солидарность уже не та, что прежде, отмечает автор.

"В отсутствие новых санкций или высылок дипломатов Великобритания может понадеяться, что на международном уровне от России отвернутся. Но и этого не происходит", - полагает автор статьи. США не без оснований заявляют, что администрация Трампа относится к России жестче своих предшественников, но многое на двусторонней основе происходит за кулисами - в вопросах Сирии, контроля над вооружениями, киберпространства. Отношения с Россией между тем начали налаживать Германия, Франция и Австрия, отмечает Дежевски.

"Поскольку в отношениях между ЕС и Великобританией сейчас близится обратный отсчет до "Брекзита", Британия рискует оказаться в затруднительном положении между двумя сторонами Атлантики, упрямо проводя крайне жесткую политику в отношении России в одиночестве", - полагает журналистка.

Может быть еще одно слабое звено - это мнение населения, считает Дежевски. Хотя во время заявлений премьера о нападении в Солсбери парламент с жаром объединился против России, а большинство ведущих СМИ ответили поддержкой, официальная версия произошедшего принимается не всеми.

"Далеко не ясно, смогли ли кадры с камер наблюдения и вывод о вине ГРУ разубедить скептиков. И это также может быть одной из причин, почему Россия не считает нужным предпринимать нечто большее, чем повторять изначальное заявление о своей невиновности. На ее стороне также как минимум некоторые юридические права, когда она требует сообщить местонахождение гражданки России Юлии Скрипаль и предоставить ОЗХО образец нервно-паралитического вещества", - пишет колумнистка.

В целом отношения между Великобританией и Россией стали напоминать одностороннюю холодную войну, которая, как и введенные Западом санкции, может навредить Британии больше, чем России, заключает Дежевски.

Источник: Инопресса