Украина: одно убийство и множество подозреваемых

Эммануэль Гриншпан, Le Temps

Насильственная смерть главы пророссийских сепаратистов Донецка прибавилась к длинному списку загадочных убийств, в то время как перспективы политического урегулирования представляются более туманными, чем когда-либо, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

Чистка, сведение счетов или дистанционное убийство? - задумывается автор статьи. Сепаратистская пророссийская Донецкая Народная Республика в пятницу была обезглавлена, когда разорвавшаяся бомба убила ее самопровозглашенного президента 42-летнего Александра Захарченко.

Власти ДНР сразу назвали взрыв терактом и начали производить задержания. Менее чем через два часа после произошедшего официальное информационное агентство уже раздобыло "украинских диверсантов и их сообщников", передает Гриншпан.

Эти диверсанты якобы подтвердили причастность Киева к преступлению. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин утверждает, что "Соединенные Штаты причастны" к гибели Захарченко и что Вашингтон "непосредственно участвовал в этом процессе". Расследование и выводы сделаны подозрительно быстро, хотя никакая информация о личности подозреваемых не была разглашена, отмечает корреспондент.

Российский президент Владимир Путин - которого никогда не видели в обществе Александра Захарченко - сразу же расщедрился на соболезнования на сайте Кремля: "Подлое убийство Александра Захарченко - это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится".

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова выразилась точнее, она назвала виновником теракта украинское правительство, говорится в статье. "Есть все основания полагать, что за его (Захарченко) убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", - заявила она государственному агентству ТАСС.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров изобличил "откровенную провокацию" и отказался от переговоров в "нормандском формате" с участием Германии, Франции, Украины и России по политическому урегулированию конфликта, в котором погибли уже более 10 тыс. человек, указывает журналист.

Служба безопасности Украины (СБУ), на которую указывают пальцем сепаратисты, отрицает свою причастность к взрыву, заявляя о "внутренних криминальных конфликтах в среде боевиков" ДНР и даже о "попытках российских спецслужб также устранить одиозную фигуру", по словам руководителя аппарата главы СБУ Игоря Гуськова. Киев считает сепаратистских руководителей марионетками Кремля и отказывается вести с ними прямые переговоры, комментирует Гриншпан.

Убийство Александра Захарченко является 12-м в серии убийств сепаратистских военачальников в Донбассе, говорится в статье.

Это убийство не привело к эскалации на линии фронта, неизменной с 2015 года, хотя артиллерийские перестрелки продолжаются, ежедневно приводя к человеческим жертвам. Однако оно представляет собой дополнительное затруднение для Москвы, в то время как наблюдательной миссией ОБСЕ в августе были неоднократно подмечены поставки российского вооружения пророссийским повстанцам Донбасса, включая самое совершенное оборудование для создания радиоэлектронных помех. Москва упорно отрицает всякую военную поддержку, несмотря на бесчисленные доказательства, собранные по этому поводу начиная с 2014 года, подытоживает Гриншпан.

Источник: Инопресса