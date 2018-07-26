Чего может добиться глава Еврокомиссии от Трампа в Вашингтоне?

Петер Мюллер, Роланд Неллес, Der Spiegel

Глава Еврокомиссии Юнкер встречается сегодня в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить торговый конфликт между Соединенными Штатами и Евросоюзом. Для Европы многое поставлено на карту. Каковы шансы на сближение? - задаются вопросом авторы статьи в Der Spiegel Петер Мюллер и Роланд Неллес.

Брюссель сдержанно оценивает перспективу предстоящей встречи - сообщается, что в первую очередь речь идет о сохранении возможности для диалога. Прорыва от переговоров в Брюсселе не ждут, пишет издание.

"Для ЕС на карту поставлено очень многое. Совсем недавно, на саммите НАТО, в какой-то момент казалось, что альянс стоит на краю пропасти, - теперь все ждут любого мало-мальски убедительного сигнала о том, что в сверхнапряженных трансатлантических отношениях все еще теплится жизнь", - говорится в статье.

На этом фоне существует угроза дальнейшей эскалации торгового конфликта с США. "Трамп уже реализовал свою угрозу и обложил импорт стали и алюминия из Европы штрафными пошлинами. Теперь аналогичная мера может быть направлена и против ввозимых из ЕС автомобилей. Вполне вероятно, что Трамп объявит об этом еще до промежуточных выборов в Конгресс США, намеченных на ноябрь", - передает издание.

Последствия этого шага могут особенно дорого обойтись Германии, пишут журналисты. "Таможенная политика США будет стоить немцам в этом году порядка 20 млрд долларов дополнительных доходов", - сказал изданию Густав Хорн, глава Института макроэкономики и исследований конъюнктуры (IMK). С точки зрения МВФ, из-за американских пошлин в 2020 году мировой ВВП может снизиться на 0,5%, или на 430 млрд евро. Кроме того, член Еврокомиссии по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, которая приедет в Вашингтон вместе с Юнкером, выступая в Брюсселе, предупредила о том, что в случае в введения таможенных штрафов на ввозимые автомобили под угрозой окажется 15 млн рабочих мест по обе стороны Атлантики.

"Проблема в том, - комментируют авторы статьи, - что европейцы до сих пор не могут договориться, насколько жестко стоит реагировать на политику Трампа. Это сильно ограничивает Юнкеру пространство для маневра в Вашингтоне. Если Германия не видит проблем в том, чтобы сократить до нуля пошлины на автомобили как в ЕС, так и в США, и подписать соответствующее соглашения с США, Японией или Северной Кореей, то Франция сосредоточена в первую очередь на своем аграрном секторе".

Трамп, несомненно, знает об этом и в преддверии визита Юнкера предложил в Twitter отменить все пошлины, барьеры и субсидии - и в США, и в ЕС. "Хозяин Белого дома знает, как настроить европейцев друг против друга: французы никогда не откажутся от европейской помощи в аграрном секторе", - говорится в статье.

"Трамп в настоящий момент не заинтересован в том, чтобы договориться с европейцами, - отмечают авторы. - Гром и молнии в торговом споре добавляют ему очки у избирателей. Он хочет во что бы то ни стало добиться победы для республиканцев на ноябрьских выборах и, как во время своей избирательной кампании, делает ставки на вопросы, связанные с таможенными пошлинами". Как показывают опросы, атаки Трампа на Европу приходятся по душе рабочему классу США.

"На компромисс с Брюсселем приходится рассчитывать самое раннее через несколько месяцев. Трампу все-таки придется продемонстрировать своим избирателям и результаты. Он не может постоянно нагнетать конфликт, поскольку американская промышленность уже сегодня ощущает на себе негативные последствия штрафных санкций, принятых Вашингтоном", - передает Der Spiegel.

По словам еврокомиссара Гюнтера Эттингера, в задачу европейцев входит "донести до президента (США) сводный баланс наших торговых отношений. Суть нашего послания: наши торговые отношения выходят далеко за пределы автомобилей и продукции машиностроения".

Произведет ли это впечатление на Трампа? "Он выслушает позицию Брюсселя, по-дружески покивает. А как только Юнкер покинет Белый дом, он наверняка зайдет в Twitter и напишет что-то против Европы", - предрекают журналисты.

Источник: Источник