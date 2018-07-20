Трамп-Путин: скромное торжество русского лагеря

Аксель Жильден, Алла Шевелкина, L'Express

В то время как Трамп отрицает всякую "слабость" перед Путиным, Москва воздерживается от всякой самоуверенности, пишут журналисты французского издания L'Express Аксель Жильден и Алла Шевелкина.

Через три дня после встречи на саммите с Владимиром Путиным в понедельник 16 июля в Хельсинки (Финляндия) Дональд Трамп, попавший под огонь критики в своей стране, по-прежнему пытается погасить пожар, который он сам раздул, говорится в статье.

Во вторник 17 июля этот забавный президент уверил, что он допустил оговорку на поразительной пресс-конференции, устроенной накануне, указывают журналисты.

Между тем содержание его частной беседы с Путиным, на которой не присутствовал ни один советник, кроме переводчиков, вызвало полемику. Если Дональд Трамп никак не раскрыл суть этих довольно длительных двухчасовых переговоров, то первая доступная в США информация по этому поводу фактически поступила в среду из официального источника в Москве, отмечают авторы статьи.

"Были достигнуты важные устные договоренности", - сообщил в Москве посол России в США Анатолий Антонов, упомянув о сохранении двух двусторонних договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) и ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), которые перед этим были поставлены под сомнение.

По словам дипломата, Владимир Путин сделал "конкретные и интересные предложения о том, как Россия и США могут сотрудничать по сирийскому досье". Зато в Вашингтоне, как в Белом доме, так и в Госдепе, нет никакой информации о разговоре с глазу на глаз между Путиным и Трампом, говорится далее.

В результате США вдруг сделались страной, где молчание - золото и где президент может совершенно безнаказанно не отчитываться ни перед кем. Такая ситуация, как правило, ассоциируется с авторитарными режимами, но не с демократическими... И теперь разъяренные американские депутаты требуют, чтобы переводчик Дональда Трампа свидетельствовал перед Конгрессом о том, что говорилось на президентской встрече, передают Жильден и Шевелкина.

В таком токсичном контексте арест во вторник россиянки Марии Бутиной, обвиненной в "попытке оказать влияние на американскую политику", еще больше испортил юридическую ситуацию в российско-американских отношениях.

Ее арест добавляется к обвинениям, предъявленным на прошлой неделе 12 сотрудникам российской разведки, которых обвиняют во взломе в 2016 году серверов Национального комитета Демократической партии, сообщают журналисты.

Несмотря на этот неожиданный поворот, российский президент все-таки выглядит хитроумным победителем саммита в Хельсинки, комментируют авторы статьи. По мнению главы российской дипломатии Сергея Лаврова, первый двусторонний саммит между двумя президентами прошел "лучше, чем супер".

Между тем российскую реакцию можно оценить скорее как сдержанную. "Москва по-прежнему осторожна, поскольку действительно сложно оценить важность этого саммита, - полагает Татьяна Кастуева-Жан, директор Центра России и СНГ во Французском институте международных отношений (IFRI). - На данный момент единственное, в чем можно быть уверенным, - это то, что встреча состоялась и не вызвала никакого столкновения во взглядах. Однако не произошло никаких подвижек ни по досье о конфликте на Украине, ни по санкциям против России. Примечательно, что не было также совместного коммюнике по окончании саммита". Отсюда и осмотрительность со стороны российских властей и СМИ.

"Ощущается желание свести к минимуму все, что произошло, и не афишировать никакой самоуверенности, - продолжает эксперт из IFRI. - Трамп воспринимается как непредсказуемый человек, от которого неизвестно, чего ожидать".

По мнению Татьяны Кастуевой-Жан, не столь уж малое значение имеет то, что Трампа стараются щадить: "Критические замечания, высказанные Москвой против США, нацелены на администрацию, на функционирование государства или того, что некоторые называют глубинным государством (Deep State), но никогда - на личность Дональда Трампа. В этом одно из больших отличий в сравнении с Бараком Обамой. Тот регулярно становился объектом для персональных нападок, если не сказать больше".

Источник: Инопресса