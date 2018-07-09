Россия покинула чемпионат мира по футболу

Йоханнес Копп, Tageszeitung

"Россия покинула чемпионат мира по футболу, однако хорошее настроение остается", - пишет из Сочи корреспондент Tageszeitung Йоханнес Копп.

"Казалось, Станислав Черчесов еще не до конца досмотрел свой сон о полуфинале. Первый вопрос он просто не услышал, - комментирует Копп пресс-конференцию главного тренера российской сборной. - Каждый последующий вопрос о трагическом поражении России в серии пенальти с минимальной разницей в счете, о роли России в этом турнире и вообще в мировом футболе шаг за шагом помогал ему вернуться в реальность, которая, хотя и не выглядела такой радужной, как сон о полуфинале, но все же была радостнее, чем представлялось пару недель назад".

Несмотря на все разочарование, на олимпийском стадионе в Сочи зрители провожали свою сборную громкими аплодисментами и возгласами. "Эта команда, в возможности которой никто не верил, снова сыграла сказку о зайце и еже: куда бы ни бежали хорваты, русские были уже там. Были ли замешаны в игре хитрость или даже коварство - для погруженных в мечты фанатов этой команды это не имело никакого значения. Слишком красивой была эта сказка в последние недели", - повествует журналист.

В матче против Хорватии русские снова пробежали больше своего противника. "Впервые на ЧМ россияне показали немного смелости", - отмечает Копп.

"Россия - лучшая из всех проигравших среди последних восьми команд, - считает журналист. - Ни одна команда не проигрывала в четвертьфинале с такой минимальной разницей в счете. Об этом в России будут говорить еще много лет".

"Правда, красиво они не играли, - полагает немецкий журналист. - Игра русских на этом ЧМ была направлена на то, чтобы пресекать красивый футбол своей вездесущностью на поле. Сила и воля оказались более востребованными, чем талант". Символичной, по мнению Коппа, стала заключительная сцена игры в Сочи, когда все покинули газон, а в середине поля остался сидеть расстроенный Федор Смолов, которому, ко всеобщему удивлению, пришлось довольствоваться на турнире ролью запасного игрока и который своим промахом в серии пенальти положил начало вылету России из ЧМ.

Тем не менее, "в барах на набережной Сочи, в непосредственной близости от олимпийского стадиона, глубоко за полночь на полную громкость играла музыка, а многие российские фанаты снова в полном отрешении танцевали под нее с национальным флагом на плечах. Другие тем временем покупали у торговцев кубок ЧМ, который теперь, вероятно, предлагался со скидкой, и счастливые шли с ним домой", сообщает корреспондент.

Источник: Инопресса