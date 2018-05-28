Самый близкий к людям Путин

Хосе Антонио Вера, La Vanguardia

"Пять лет подряд мы, президенты важнейших мировых информагентств, обязательно приходим на встречу с царем Владимиром Путиным, который принимает нас в Санкт-Петербурге очень пышно, оказывая всевозможные знаки внимания", - пишет в статье в La Vanguardia Хосе Антонио Вера, президент информагентства EFE.

"На сей раз мы встретились с Путиным, который был наиболее близок к людям по сравнению с тем, что мы видели на протяжении этих лет", - говорится в статье.

10 президентов информагентств постоянно смеялись, Путин был в хорошем настроении, несомненно, сознавая, что присутствие таких высоких гостей, как Эммануэль Макрон, Кристин Лагард, премьер-министр Японии или один из вице-президентов Китая, принесло успех Петербургскому международному форуму этого года, утверждает автор.

"Путин излагал свои мысли с привычными для него четкостью и решительностью. Отношения с Трампом не улучшаются, а наоборот, ухудшаются. Он сказал мне это с той же убежденностью, которой остается верен, когда отрицает, что стоит за русскими хакерами, которые предположительно вмешиваются во внутренние дела таких стран, как Великобритания и Испания", - сообщает автор.

"Это глупость, это ваши внутренние проблемы. "Неужели Борис Джонсон, поскольку он сторонник "Брекзита", был русским агентом?" - ироничным тоном спросил он. (Цитата приведена в переводе с испанского текста на сайте газеты. - Прим. ред.).

По мнению автора, участники встречи с Путиным "имели возможность подтвердить, что теперь, после своего триумфа на выборах и недавнего форума, он радостен и полнокровен как никогда. А также еще больше убежден в своих идеях: его девиз - ни в чем не уступать, потому что иначе его примут за слабого лидера. А он - лидер категоричный, с неизменными идеями", - говорится в статье.

По мнению журналиста, Путин "считает свою внешнюю политику четкой и лишенной внутренних противоречий, а политику США - "несколько дезориентированной", точно так же или еще больше, чем европейскую". Автор отмечает, что Путин по-прежнему выглядит на 10 лет моложе своего возраста.

Источник: Инопресса