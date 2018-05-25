Вольфганг Ишингер: "Встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном изначально была иллюзией"

Рольф Кляйне? Bild

Это должно было стать исключительно значимым для Восточной Азии саммитом: на 12 июня планировалась встреча между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Однако в среду глава Белого дома неожиданно ее отменил, сообщает Bild.

Что означает решение Трампа для ситуации с безопасностью во всем мире, для северокорейской ядерной программы и лично для президента США? Этот вопрос корреспондент издания Рольф Кляйне задал главе Мюнхенского конференции по безопасности, бывшему послу ФРГ в Вашингтоне Вольфгангу Ишингеру, который считается одним из самых авторитетных экспертов по США.

"Письмо Трампа, в котором он отменяет саммит, свидетельствует в первую очередь о том, что даже его анонсирование представляло собой неуклюжую с точки зрения дипломатии попытку обуздать лошадь, подойдя к ней сзади", - сказал Ишингер.

"Остается надеяться, что нынешний отказ от переговоров не перечеркнет возможность возвращения к дипломатическому реализму - и в выборе средств, и в постановке целей. Представление о том, что при помощи одной-единственной встречи можно подвигнуть Пхеньян к отказу от всей его ядерной и оборонной программы, было иллюзией с самого начала", - уверен эксперт.

"Как и в случае с выходом из сделки с Ираном, Дональд Трамп снова предстает в роли нарушителя равновесия и порядка. Доказательств того, что его непредсказуемость более эффективна, чем серьезные переговоры и политические компромиссы, до сих пор нет", - отметил собеседник Bild.

Источник: Инопресса