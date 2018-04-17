Черногория: бывший премьер-министр избран уже в первом туре президентских выборов

Мерсиха Невич, Liberation

В воскресенье бессменный Мило Джуканович играючи одержал победу на черногорских президентских выборах. Прозападный политик обещает в ближайшее время привести в Евросоюз свою страну, которая с 2012 года является кандидатом на вступление в его состав, пишет спецкор Liberation в Подгорице Мерсиха Невич.

"Демократическая партия социалистов" (ДПС) - прямой наследник "Союза коммунистов" - стоит у власти в Черногории с 1991 года и далека от того, чтобы ее уступать. Сверхфаворит Мило Джуканович легко одержал верх на черногорских президентских выборах, результат которых был ожидаемым. Прозападный кандидат победил уже в первом туре, набрав 55,89% голосов, по предварительным результатам. Явка достигла 64%, этот показатель даже немного превышает явку на последних президентских выборах 2013 года. Предстоит второй президентский мандат 56-летнего ветерана местной политики, уже занимавшего это пост с 1998 по 2002 год, еще шесть раз он был премьер-министром, отмечает автор.

Лидер страны оставил далеко позади аутсайдера Младена Боянича, набравшего 33,8% голосов и прибывшего вторым. Независимый кандидат, поддержанный различными партиями, в том числе просербским "Демократическим фронтом", не сумел создать эффект неожиданности, на который он надеялся, если бы прошел во второй тур. Младен Боянич благосклонно относится к приему Черногории в ЕС, однако в прошлом году он выступил против вступления страны в НАТО, передает корреспондент.

"Кандидаты, которые поддерживают вступление Черногории в НАТО, четко избраны по плебисциту", - анализирует Златко Вуйович, директор Центра мониторинга и исследований (Cemi) в Подгорице, столице страны.

Избранный президент пообещал сделать из маленькой балканской страны с 660 тыс. жителей, с православным большинством, получившей независимость от Сербии с 2006 года, полноправного члена Евросоюза. Довольно действенная стратегия для страны, похоже, все еще расколотой на сторонников прозападной Черногории и тех, кто придерживается просербских и пророссийских взглядов. Джуканович, позиционирующий себя в качестве гаранта многонациональной Черногории, получил массовую поддержку албанского, боснийского и хорватского меньшинств, то есть 15% электората, описывает журналистка.

Младен Боянич, со своей стороны, заявил, что он "гордится" достигнутыми результатами. Он попросил "оппозиционных избирателей не переживать эти результаты как поражение". "Вы знаете, кто был нашим противником - человек, который взял в плен государство, его институты. Я продолжу бороться за освобождение Черногории от Джукановича и его диктатуры", - сказал он.

По мнению аналитиков, после избрания лидера страны пост президента Черногории, до сей поры носивший представительский характер, превратится в реальный центр власти, передает Невич.

Источник: Инопресса