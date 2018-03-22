Собчак выступает за кооперацию с государственной властью

Кристина Хебель, Der Spiegel

На выборах президента России либеральная оппозиция набрала всего лишь несколько процентов голосов. Однако вместо объединения усилий каждый и впредь будет действовать сам по себе, считает Кристина Хебель, журналистка немецкого Der Spiegel.

Работать вместе с Ксенией Собчак? - Никогда. В этом вопросе Лилия Чанышева категорична. "Это псевдооппозиционерка, - говорит 36-летняя активистка, руководящая штабом Алексея Навального в Уфе. - Нельзя сотрудничать с людьми, которые одновременно работают на два фронта".

Как и Навальный, Чанышева требует коренных перемен в стране. То есть, по ее словам, необходимо сменить Владимира Путина и его систему власти.

Ксения Собчак набрала 1,68% голосов, в Москве - около 4%, что намного меньше, чем набрал в 2012 году олигарх Михаил Прохоров, который, выступая кандидатом от либеральных сил, набрал с благословения Кремля около 8% голосов по всей стране, отмечает Хебель.

Однако одно только выдвижение кандидатуры Собчак стало для телеведущей успехом и открыло ей дверь в политику. Собчак не хочет избавляться от путинской системы, но хочет изменить ее в заданных Кремлем рамках, говорится в статье.

"Собчак выступает за кооперацию с государственной властью, она представительница элиты. (...) Навальный выступает за противодействие, он представитель среднего класса", - сравнивает журналистка двух политиков. Собчак и Навальный представляют собой два разных проявления оппозиции, и они, скорее всего, никогда не объединятся, что хорошо показала их дискуссия в день выборов, транслировавшаяся в прямом эфире на Youtube-канале Навального.

Несколько минут длился спор между двумя представителями либеральной российской оппозиции, нащупывающей свое будущее. Собчак видит его в совместной работе с Дмитрием Гудковым, который хочет изменить политическую систему "снизу". На муниципальных выборах в Москве осенью 2017 года Гудков создал команду "Объединенных демократов". Они занимались привлечением денежных средств и ресурсов, тренировали кандидатов, которые ходили из дома в дом. В нескольких муниципальных собраниях они получили большинство мест - успех небольшой, но заслуживающий уважения, отмечает автор статьи.

Еще до президентских выборов Гудков и Собчак заявили о своем намерении создать общую "Партию перемен".

А Навальный? Например, в Башкирии его сторонники ждут сигнала. По их данным, явка на выборах составила там 52%, официальные данные говорят о 75%. "Без масштабных манипуляций такое невозможно", - говорит Чанышева. Забастовку избирателей она называет успехом, передает Хебель.

"Многие хотели бы, чтобы Навальный основал теперь партию, это облегчило бы работу. У него есть штабы во всех крупных городах. Навальный пытался зарегистрировать партию два раза и оба раза безуспешно. Когда в своем блоге он благодарил сторонников за работу, о создании партии он не упомянул", - пишет автор в заключение.

Источник: Инопресса