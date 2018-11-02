14:54 02.11.2018 | Политика | Новости
100207009:di

США разрешит ряду стран покупать иранскую нефть

Глава Государственного Департамента США  Майк Помпео в пятницу, 2 ноября, официально объявит количество стран, получивших разрешения на импорт иранской нефти.

США разрешит ряду стран покупать иранскую нефть

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Соединенные Штаты Америки согласились предоставить восьми странам, включая Японию, Индию и Южную Корею, разрешение на покупку иранской нефти после введения второго раунда санкций против Ирана.

Подчеркивается, что санкции направлены на сокращение прибыли, которую Иран получает от торговли, поэтому разрешения на ведение торговли выдаются в обмен на обещание сократить покупку иранского сырья.

Также сообщается, что условия выдачи разрешения главному импортеру иранской нефти – Китаю - до сих пор находятся под обсуждением, но в конечном списке КНР все же будет.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" в январе-сентябре 2018 года  увеличила чистую прибыль в 4,3 раза.


Поделиться
Читайте также:
 
Стало известно, когда в Украине выпадет снег Под Киевом иномарка влетела в пост полиции - ФОТО Борисполь признан одним из худших аэропорт в мире Спасатели наших возле берегов Индонезии корпус разбившегося самолета
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив