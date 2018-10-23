Украина пожаловалась во ВТО на Армению и Кыргызстан

Страны, которые являются членами Евразийского экономического союза, должны были постепенно отменить ошибочные пошлины. Как сказано в сообщении, опубликованном во вторник, 23 октября, на официальном сайте организации, Украина утверждает, что установленные на ее продукцию антидемпинговые пошлины несовместимы с положениями антидемпингового соглашения ВТО и статьи шесть генерального договора о тарифах и торговле.

В связи с чем, страна просит о консультации и официально инициирует спор в ВТО. Теперь у Армении и Кыргызстана есть 60 дней, чтобы решить этот вопрос и найти удовлетворительное решение без дальнейших судебных разбирательств.

Если спор не удастся решить во время консультаций, Украина может требовать от ВТО вынести решение.

Напомним, группа экспертов Всемирной организации торговли частично поддержала позицию Украины в торговом споре с РФ.

Как сообщал УРА-Информ, Россия необоснованно приостановила действие выданных украинским производителям сертификатов соответствия, ограничила в выдаче новых сертификатов и не признает сертификаты, выданные в сертификационных органах Таможенного союза.