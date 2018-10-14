21:29 14.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, сколько в бюджете-2019 предусмотрено на энергоэффективность

На следующий бюджетный год, правительство предусмотрело два млрд гривен на энергоэффективность. Об этом сообщает премьер Владимир Гройсман в своем Facebook.

Стало известно, сколько в бюджете-2019 предусмотрено на энергоэффективность

Глава правительства отметил, что на финансирование энергоэффективных проектов в госбюджете-2019 предусмотрено много денег.

"1,6 млрд гривен на новый Фонд энергоэффективности. Благодаря этим средствам украинцы смогут получить помощь на оборудование собственных домов энергосберегающими технологиями", - написал Гройсман.

Кроме того, более четырех млн предусмотрено на программу "теплые кредиты", чтобы как гражданам, так и ОСМД было проще приобрести энергосберегающее оборудование.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен полностью выполнить план государственного бюджета на 2018 год. Об этом он сегодня заявил на заседании Кабмина.  В текущем году планируется продолжать квартальный рост, который в стране стабильно держится с 2015 года.


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