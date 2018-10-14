Стало известно, сколько в бюджете-2019 предусмотрено на энергоэффективность

Глава правительства отметил, что на финансирование энергоэффективных проектов в госбюджете-2019 предусмотрено много денег.

"1,6 млрд гривен на новый Фонд энергоэффективности. Благодаря этим средствам украинцы смогут получить помощь на оборудование собственных домов энергосберегающими технологиями", - написал Гройсман.

Кроме того, более четырех млн предусмотрено на программу "теплые кредиты", чтобы как гражданам, так и ОСМД было проще приобрести энергосберегающее оборудование.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен полностью выполнить план государственного бюджета на 2018 год. Об этом он сегодня заявил на заседании Кабмина. В текущем году планируется продолжать квартальный рост, который в стране стабильно держится с 2015 года.