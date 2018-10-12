13:52 12.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, когда Рада рассмотрит Госбюджет-2019

Верховная Рада Украины займется вопросом рассмотрения проекта государственного бюджета на 2019 год в первом чтении 18 октября. Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

Стало известно, когда Рада рассмотрит Госбюджет-2019

Так, парламентарии в соответствии с расписанием рассмотрят законопроект №9000 в начале пленарного заседания.

Месяцем ранее правительство одобрило проект госбюджета на 2019 год и направило его в Верховную Раду. Поступления в сводный государственный бюджет Украины в 2019 году ожидаются на уровне 1292,7 млрд грн при росте ВВП в 3% и снижении уровня инфляции до 7,4%.

Также в документе прописано, что курс гривны на конец 2019 года будет составлять 29,4 грн за доллар.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на предстоящие выборы ЦИК выделил приблизительно пять млн гривен и распределил их по четырем основным направлениям. Выборы президента Украины состоятся этой весной, 31 марта.


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