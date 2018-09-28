12:34 28.09.2018 | Политика | Новости
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В США возбудили уголовное дело против Илона Маска

Глава Tesla Илон Маск сообщил о намерении выкупить все акции компании, а потом передумал. Такое поведение вызвало некие подозрения у Министерства юстиции США. 

 

В США возбудили уголовное дело против Илона Маска

Об этом сообщает Bloomberg.

Накануне Маск отметил, что хочет выкупить все акции компании по 420 долларов за одну и сделать компанию частной. В ответ на это инвесторы не дали своего согласия, обьясняя свою позицию финансовыми ограничениями, которые им предстоят в случае изменения формы владения Tesla. 

Американский регулятор расследует ситуацию с рынком ценных бумаг компании. Маска обвеняют в обмане инвесторов в связи с тем, что тот сообщил о поддерже выкупа со стороны найденного им инвестора.

Предполагается, что эта ситуация спровоцировала падение акций Tesla на 6%.

Как сообщалось в "УРА-Информ", генеральный директор Tesla Илон Маск анонсировал старт Big Fucking Rocket (BFR) SpaceX, ракеты, которая сможет осуществлять полеты по всему миру, к Луне и даже к Марсу.


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