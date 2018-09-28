В США возбудили уголовное дело против Илона Маска

Об этом сообщает Bloomberg.

Накануне Маск отметил, что хочет выкупить все акции компании по 420 долларов за одну и сделать компанию частной. В ответ на это инвесторы не дали своего согласия, обьясняя свою позицию финансовыми ограничениями, которые им предстоят в случае изменения формы владения Tesla.

Американский регулятор расследует ситуацию с рынком ценных бумаг компании. Маска обвеняют в обмане инвесторов в связи с тем, что тот сообщил о поддерже выкупа со стороны найденного им инвестора.

Предполагается, что эта ситуация спровоцировала падение акций Tesla на 6%.

Как сообщалось в "УРА-Информ", генеральный директор Tesla Илон Маск анонсировал старт Big Fucking Rocket (BFR) SpaceX, ракеты, которая сможет осуществлять полеты по всему миру, к Луне и даже к Марсу.