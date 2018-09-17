Власти столицы намерены одолжить 305 млрд гривен

Министерство финансов Украины в следующем году планирует разместить на внешнем долговом рынке еврооблигации на 102,9 млрд грн. Об этом говорится в проекте госбюджета-2019, опубликованном на сайте Верховной Рады.
Отметим, что предположительный срок обращения ценных бумаг рассчитан 5-15 лет.
Также в планах Минфина привлечение 1,47 млрд грн у Международного банка реконструкции и развития в рамках проекта модернизации системы социальной поддержки населения и 18,375 млрд грн макрофинансовой помощи от Европейского союза.
Стоит добавить, что государственный бюджет построен на курсе доллара 29,4 гривен. Проект был одобрен Кабмином 14 сентября, а на этой неделе будет представлен в парламенте.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", к концу осени 2018 в Украине заработает национальный фонд стартапов. Из бюджета на такую инициативу было выделено 50 млн грн. Как отмечается, что соответствующие гранты будут выдаваться только зарегистрированным компаниям.