13:31 16.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100201488:nastya

Омелян рассказал о новых ограничениях сообщения с РФ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал новые ограничения в сообщении с Россией

Омелян рассказал о новых ограничениях сообщения с РФ

Как сообщается на официальном сайте ведомства, уже подписан соответствующий документ.

"В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - заявил министр.

Отмечается, что ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения.

Так, Минифраструктуры подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Вашингтон при помощи санкций намерен добиться лучшего поведения со стороны российского правительства Санкции этот именно тот путь.


Поделиться
Читайте также:
 
Украина сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА Эксклюзив: "Ответственность за туристический коллапс полностью лежит на некоторых туроператорах", — А. Маслов Три украинские партии активно покупают рекламу на телевидении за государственные средства - КИУ Турция пожалуется в суд на американские пошлины
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив