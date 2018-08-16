Омелян рассказал о новых ограничениях сообщения с РФ

Как сообщается на официальном сайте ведомства, уже подписан соответствующий документ.

"В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - заявил министр.

Отмечается, что ограничения будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения.

Так, Минифраструктуры подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Вашингтон при помощи санкций намерен добиться лучшего поведения со стороны российского правительства Санкции этот именно тот путь.