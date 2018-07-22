15:36 22.07.2018 | Политика | Новости
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Трамп хочет "разорить" экономику Евросоюза

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард обвинила американского президента Дональда Трампа в том, что он специально делает все возможное, чтобы ввязать Европу в торговое противостояние с США. 

Трамп хочет

Об этом передает City AM.

Во время разговора с журналистами Лагард высказала следующую мысль: "Это, безусловно, указывает на влияние, которое он может иметь на ВВП. По самому худшему сценарию по текущим данным мы имеем снижение на 0,5 процентов ВВП на глобальном уровне".

Напомним, что в Евросоюзе уже ввели ответные пошлины на американские товары. Ограничения будут взыматься в размере 25 процентов на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро. В частности, тарифы будут введены на сталь, предметы одежды, обувь, косметику для лица, мотоциклы, яхты, бурбон, некоторые продукты и другие товары.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр считает, что США намеренно пытаются подорвать безопасность Европы своей жесткой протекционистской политикой.  


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