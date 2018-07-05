13:04 05.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Нардепы предлагают штрафовать авиаперевозчиков за задержку рейсов

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о введении штрафов за задержку авиарейсов перевозчиками более чем на три часа.

Нардепы предлагают штрафовать авиаперевозчиков за задержку рейсов

Как отметил на своей странице в Facebook народный депутат Дмитрий Белоцерковец, сейчас в законодательстве Украины нет ни одного пункта об ответственности авиаперевозчиков перед пассажирами в случае задержки рейсов, есть только отдельные пункты об ответственности за отмену авиаперелета.

В частности, по мнению авторов законопроекта, компенсация для одного пассажира должна составлять 250 евро для рейсов на расстояние до 1500 километров; 400 евро - для рейсов от 1500 до 3000 километров и 600 евро для авиарейсов более 3500 километров.

Как ранее сообщал УРА-Информ, около полутора тысяч украинцев столкнулись с проблемой вылета домой из Грузии, Албании, Туниса и Испании.


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