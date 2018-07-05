Китай направил в Украину полсотни автомобилей скорой помощи

Согласно приказу, около 18 областных центров экстренной медицинской помощи медицины катастроф, а также аналогичные центры в Киеве получат по два автомобиля.

Кроме того, такие центры - Житомирский, Сумской, Львовский, Тернопольский, Херсонский и Черкасский - по одному.

Еще шесть автомобилей были переданы в распоряжение учреждений здравоохранения МВД и Нацгвардии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса 11 грузовых автомобилей с более 100 тоннам гуманитарного груза. Через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое проследовало 11 грузовых машин МККК с сахаром, одеждой, песком для фильтрации и продуктовыми наборами.