15:30 05.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "Украина может полностью обеспечивать энергетические потребности своей добычей", — О. Гавриш

Цены на нефть какое-то время будут стабильны, даже могут несколько упасть из-за того, что летом традиционно снижаются объемы потребления углеводородов. Также на рынке присутствует перепроизводство —  рассказал в интервью телеканалу "Первый Деловой" эксперт по вопросам энергетики Олег Гавриш. 

Эксклюзив:

Он добавил, для Украины такие тенденции двояки. При этом у страны есть все предпосылки, чтобы не зависеть от мировой конъюнктуры. 

"Высокие цены на нефть – это высокие цены на "commodities", т.е. на другие виды сырья. Такие как зерно, то что Украина активно экспортирует. Такие как железное сырье. И, соответственно, когда цены на сырье высокие, мы можем зарабатывать и на других видах сырья. Безусловно, для нас было бы выгоднее закрываться своими объемами нефти. У нас есть для этого достаточная переработка. Есть компании, которые добывают больше. Есть Укргаздобыча, Укрнафта, Укрнефтебурение… Было бы гораздо лучше, если бы государство приняло бы какую-то соответствующую политику: снизило бы рентные платежи, позволило бы нормально продавать лицензии… Потому что сейчас лицензии, которые есть у добытчиков, не продлеваются… Хотя у нас есть все основания, чтобы давать нефти больше, перерабатывать ее. Мы видим, что даже сейчас у украинских переработчиков цены ниже, чем у тех, кто поставляет импортные готовые нефтепродукты", — заявил О.Гавриш.


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