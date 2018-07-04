Украина и Анкара подписали меморандум о поставках беспилотных авиакомплексов

Как сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины, стороны достигли договоренности в поставках в Украину беспилотных авиационных комплексов и создании совместного предприятия.

Кроме того, турецкие представители подтвердили заинтересованность турецкой стороны в закупке самолетов Ан-178.

Также стороны договорились о передаче Министерству обороны Украины передовых технологий и программного обеспечения в сфере связи и подписали соответствующее компенсационное соглашение.

Помимо этого, обсуждалась реализация проектов в бронетанковой, космической и авиастроительной сферах. Среди прочего, стороны договорились о развитии сотрудничества в направлении беспилотных систем вооружения, о возможности создания совместного конструкторского бюро (КБ) по разработке новых образцов двигателей для бронированной техники.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ходе переговоров в Париже украинско-французского делового совета была договоренность строительства украинских дорог французской Bouygues Travaux Publics SAS. Согласно договоренности будет подготовлен предварительный план строительства концессионных дорог в Украине.