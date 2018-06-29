19:09 29.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Газпром" подал новый иск по расторжению контрактов с Украиной

Российская транснациональная энергетическая корпорация подала очерной иск на расторжение действующих контрактов на поставку и транзит голубого топлива в украинское государство. Таким образом, началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража. 

Об этом сказал глава правления российского газового монополиста "Газпром" Алексей Миллер на пресс-конференции. 

Согласно его словам, Стокгольмский арбитражный суд постановил взыскать с "Газпрома" 2,56 млрд долларов в пользу Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". При этом, он напомнил также о постановлении Апелляционного суда округа Свеа приостановить исполнение решения Стокгольмского арбитража. 

"Основным условием дальнейших переговоров является восстановление баланса в интересах сторон, в том числе отмена решения Стокгольмского арбитража апелляционным судом и конструктивные предложения со стороны Украины", - отметил Мюллер.

Также глава правления компании РФ добавил, что Украина должна предоставить аргументы экономической целесообразности транзита через свою территорию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Апелляционный суд округа Свеа в Швеции принял решение пересмотреть свое предыдущее решение о приостановке исполнительных действий по решению Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом".


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