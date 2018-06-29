"Газпром" подал новый иск по расторжению контрактов с Украиной

Об этом сказал глава правления российского газового монополиста "Газпром" Алексей Миллер на пресс-конференции.

Согласно его словам, Стокгольмский арбитражный суд постановил взыскать с "Газпрома" 2,56 млрд долларов в пользу Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". При этом, он напомнил также о постановлении Апелляционного суда округа Свеа приостановить исполнение решения Стокгольмского арбитража.

"Основным условием дальнейших переговоров является восстановление баланса в интересах сторон, в том числе отмена решения Стокгольмского арбитража апелляционным судом и конструктивные предложения со стороны Украины", - отметил Мюллер.

Также глава правления компании РФ добавил, что Украина должна предоставить аргументы экономической целесообразности транзита через свою территорию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Апелляционный суд округа Свеа в Швеции принял решение пересмотреть свое предыдущее решение о приостановке исполнительных действий по решению Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом".