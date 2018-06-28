"Северный поток-2" продолжат строить, несмотря на запрет Дании

Как сообщается, так управляющий компанией так отреагировал на предложение премьера Дании Ларса Лекке Расмуссена обсудить "Северный поток-2" на уровне ЕС, чтобы изучить все риски и роль Украины как транзитера газа.

Коран отметил, что при отсутствии зеленого света от Копенгагена, "Северный поток" проложат "в обход" - через международные воды к северу от Дании. Известно, что начало строительства ожидается уже этим летом.

К слову, месяцем ранее в городе Лубмин на севере Германии начались строительные работы по прокладке нитки газопровода "Северный поток-2" на суше.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", заместитель государственного секретаря США Джон Салливан рассказал, что американское правительство по-прежнему считают вторую нитку "Северного потока" политическим проектом, который не стоит завершать.