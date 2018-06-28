13:46 28.06.2018 | Политика | Новости
100197750:nastya

"Северный поток-2" продолжат строить, несмотря на запрет Дании

Финансовый директор "Северного потока-2" Пол Коркоран рассказал, что строительство продолжится, даже без согласия Дании. Об этом сообщает издание DW.

Как сообщается, так управляющий компанией так отреагировал на предложение премьера Дании Ларса Лекке Расмуссена обсудить "Северный поток-2" на уровне ЕС, чтобы изучить все риски и роль Украины как транзитера газа.

Коран отметил, что при отсутствии зеленого света от Копенгагена, "Северный поток" проложат "в обход" - через международные воды к северу от Дании. Известно, что начало строительства ожидается уже этим летом.

К слову, месяцем ранее в городе Лубмин на севере Германии начались строительные работы по прокладке нитки газопровода "Северный поток-2" на суше.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", заместитель государственного секретаря США Джон Салливан рассказал, что американское правительство по-прежнему считают вторую нитку "Северного потока" политическим проектом, который не стоит завершать.


Поделиться
Читайте также:
 
Порошенко уверен, что изменения к Конституции в части децентрализации уменьшат полномочия президента В столице Кении произошел крупный пожар на рынке, погибли 15 человек Франция разработает электровозы для Украины С июля в Украине вступит в силу очередной этап медреформы
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив