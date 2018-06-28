10:33 28.06.2018 | Экономика | Новости
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Евросоюз ужесточит правила перевозки наличных

Для борьбы с финансированием терроризма, а также со схемами отмывания денег Комитет постоянных представителей стран Европейского союза согласовал регламент, касающийся ввоза и вывоза наличных денежных средств.

Евросоюз ужесточит правила перевозки наличных

Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС в четверг, 28 июня, новое законодательство обязывает любого гражданина, въезжающего в Европейский союз или выезжающего из Союза и имеющего наличные средства на сумму десять тысяч евро или более, декларировать их таможенным органам. Декларация должна быть оформлена независимо от того, имеют ли путешественники наличные деньги при себе, в багаже или транспортных средствах. По просьбе властей они должны будут сделать это доступным для контроля.

При этом лимит на наличные средства этом суммы действуют с 2007 года, однако теперь к ним приравнены золотые украшения, изделия и платежные карты, которые не привязаны к счетам в европейских банках. Для проверки поставок наличных в почтовых посылках, курьерских доставках и грузах в контейнерах предлагается наделить специальными полномочиями компетентные органы, которые в случае необходимости смогут запросить у отправителей и получателей раскрывающие декларации.

Вместе с тем, новые правила еще должны быть утверждены Советом ЕС и Европейским парламентом, после чего они будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и только тогда вступят в силу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в июне текущего года возобновил продажу валюты на межбанковском валютном рынке. За период с 11 по 23 июня регулятор продал 57,5 миллионов долларов.


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