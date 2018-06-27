17:14 27.06.2018 | Экономика | Новости
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Торги нефти Brent превысили 77 долларов за баррель

Сегодня днем, 27 июня 2018 года, стоимость фьючерсов на североморскую нефти марки Brent находятся выше 77 долларов за баррель. 

Торги нефти Brent превысили 77 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 15:42 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 77,03 доллара за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это на 1,89% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, что в последний раз цена нефти этого сорта находилась выше 77 долларов за баррель 12 июня.

Как заявили эксперты, нефть продолжает расти из-за того, что США требуют от стран-союзников сократить импорт нефти из Ирана до нуля к 4 ноября 2018 года в соответствии с положениями американских санкций. Если же компании не свернут закупки или поставки нефти из Ирана к началу ноября, им грозят санкции США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерский комитет по мониторингу ОПЕК+ после четырехчасового заседания принял решение рекомендовать странам-участницам Картеля увеличить нефтедобычу на миллион.


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