Торги нефти Brent превысили 77 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 15:42 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 77,03 доллара за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это на 1,89% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, что в последний раз цена нефти этого сорта находилась выше 77 долларов за баррель 12 июня.

Как заявили эксперты, нефть продолжает расти из-за того, что США требуют от стран-союзников сократить импорт нефти из Ирана до нуля к 4 ноября 2018 года в соответствии с положениями американских санкций. Если же компании не свернут закупки или поставки нефти из Ирана к началу ноября, им грозят санкции США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерский комитет по мониторингу ОПЕК+ после четырехчасового заседания принял решение рекомендовать странам-участницам Картеля увеличить нефтедобычу на миллион.