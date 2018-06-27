Парубий призвал США усилить санкции против компаний, строящих "Северный поток-2"

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий в среду, 27 июня, во время своего визита в Вашингтон выступил на конференции в Сенате Соединенных Штатов Америк.
Во время своего выступления он призвал Штаты усилить санкции против компаний, которые строят российский газопровод "Северный поток-2".
Как сообщает в Twitter "Голос Америки", Парубий заявил, что твердая позиция США относительно "Северного потока - 2" - единственное, что может остановить этот проект. Поэтому нужны санкции против компаний, участвующих в строительстве этого газопровода, - уверен глава украинского парламента.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс поведал, что если американское правительство наложит санкции на газопровод "Северный поток - 2", то это привет к очень серьезным проблемам.