Парубий призвал США усилить санкции против компаний, строящих "Северный поток-2"

Во время своего выступления он призвал Штаты усилить санкции против компаний, которые строят российский газопровод "Северный поток-2".

Как сообщает в Twitter "Голос Америки", Парубий заявил, что твердая позиция США относительно "Северного потока - 2" - единственное, что может остановить этот проект. Поэтому нужны санкции против компаний, участвующих в строительстве этого газопровода, - уверен глава украинского парламента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс поведал, что если американское правительство наложит санкции на газопровод "Северный поток - 2", то это привет к очень серьезным проблемам.