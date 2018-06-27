13:32 27.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НКРЭКУ утвердила цены на электричество для промпотребителей

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, рассчитала и утвердила розничные тарифы на электроэнергию для не бытовых потребителей на третий квартал 2018 года.

НКРЭКУ утвердила цены на электричество для промпотребителей

Для большинства потребителей тарифы немного увеличатся. Наибольший рост тарифов будет для промпотребителей "Тернопольоблэнерго". Тут цены вырастут на 2,3% и 2,1% в зависимости от класса потребления. Наибольшее снижение получат клиенты "Энергия-Новый Раздел" - минус 1,9% и 1,6%.

Напомним, тарифы для не бытовых потребителей рассчитываются исходя из средне прогнозной цены закупки электроэнергии, технологических расходов в местных сетях, тарифов на распределение и поставку.

Как сообщал УРА-Информ, прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию на первый квартал 2018 года увеличилась на 9,5%. На II-IV кварталы 2018 года цена будет увеличена еще на 6,1%. В целом среднегодовая прогнозная ОРЦ на 2018 год составит 1561,99 грн/МВт-ч (без НДС), что на 15,4% больше среднегодовой ОРЦ на 2017-й (1353,66 грн/МВт-ч).


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