НКРЭКУ утвердила цены на электричество для промпотребителей

Для большинства потребителей тарифы немного увеличатся. Наибольший рост тарифов будет для промпотребителей "Тернопольоблэнерго". Тут цены вырастут на 2,3% и 2,1% в зависимости от класса потребления. Наибольшее снижение получат клиенты "Энергия-Новый Раздел" - минус 1,9% и 1,6%.

Напомним, тарифы для не бытовых потребителей рассчитываются исходя из средне прогнозной цены закупки электроэнергии, технологических расходов в местных сетях, тарифов на распределение и поставку.

Как сообщал УРА-Информ, прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию на первый квартал 2018 года увеличилась на 9,5%. На II-IV кварталы 2018 года цена будет увеличена еще на 6,1%. В целом среднегодовая прогнозная ОРЦ на 2018 год составит 1561,99 грн/МВт-ч (без НДС), что на 15,4% больше среднегодовой ОРЦ на 2017-й (1353,66 грн/МВт-ч).