Германия сократила внешний долг на 40 млрд евро

Об этом во вторник, 26 июня, сообщило Федеральное ведомство по статистике.

Согласно недавно полученным сведениям, на сегодняшний день совокупный долг Германии составляет 1,95 триллиона евро. При этом, федеральный долг сократился на 1 процент или 12,4 миллиарда до 1,23 триллиона евро. В свою очередь долг федеральных земель уменьшился на 4 процента или 24,1 миллиарда евро и теперь составляет 578,4 миллиарда евро, а долг городов и коммун сократился на 2,5 процента до 137,5 миллиарда евро.

В ведомстве также отметили, что низкие процентные ставки по кредитам снижают расходы на обслуживание госдолга.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", государственный внешний долг Украины за первый квартал 2018 года вырос на 232 миллионов долларов. К концу этого периода он составлял 46,6 миллиардов долларов.