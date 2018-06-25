Трамп призвал страны мира отказаться от пошлин

Как написал в понедельник, 25 июня, в своем Twitter, глава США, он настаивает на том, чтобы все страны, которые ввели искусственные торговые барьеры и пошлины на товары, которые поступают в их страны, убрали эти барьеры и пошлины, иначе они столкнуться с большими, чем просто ответными мерами, со стороны Штатов.

При этом Трамп указал, что "торговля должна быть справедливой".

Напомним, в конце марта США ввели ввозные пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%).

Как сообщал УРА-Информ, страны Европейского союза, Канада и Мексика получили временную отсрочку, но уже с июня тарифы вступили в силу и для них.