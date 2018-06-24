Омелян обещает до 2030 года в Украине заменить маршрутные такси на неолайнеры

Транспортная стратегия Украины предусматривает, среди прочего, строительство десяти автобанов от 50% доля которых будет принадлежать электрокарам. Об этом накануне в субботу. 23 июня, во время презентации транспортной стратегии Drive Ukraine 2030, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, стратегия предусматривает полный отказ от "маршруток". Свободный рынок торпедирует переход к комфортабельным неолайнерам, - заверил министр, добавив, что среди планов в рамках стратегии также 50 работающих аэропортов по всей Украине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина обсуждает с Польшей план создания железнодорожного сообщения между городами Львов и Люблин. Стороны договорились о создании рабочей группы для разработки оптимального железнодорожного сообщения.