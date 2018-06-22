В ЕС ввели новые пошлины на товары из США

Отмечается, что с сегоднешнего дня, 22 июня, вступили в силу пошлины ЕС на американские товары в ответ на решение президента США Дональда Трампа ввести тарифы на сталь и алюминий.

Пошлины США взимаются с европейских товаров на общую сумму 6,4 млрд евро. Также сообщается, что под новые пошлины попали такие американские товары как изделия из стали, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", турецкий лидер Раджеп Эрдоган начнет внедрять с таможенные тарифы в ответ на протекционистскую политику Дональда Трампа, которая ограничивает экпорт турецкой стали в США. По словам министра экономики Турции Нихата Зейбекчи, американское руководство должно понимать, что глобальный характер ведения экономики всегда подразумевает целую цепь сложных корпоративных, региональных и международных связей.