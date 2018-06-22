09:49 22.06.2018 | Экономика | Новости
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В ЕС ввели новые пошлины на товары из США

В Европейском союзе вступили в силу новые пошлины на импорт товаров из США. Общая стоимость товаров, которые подлежат пошлинам, составляет 2,8 млрд евро. Об этом сообщает DW.

В ЕС ввели новые пошлины на товары из США

Отмечается, что с сегоднешнего дня, 22 июня, вступили в силу пошлины ЕС на американские товары в ответ на решение президента США Дональда Трампа ввести тарифы на сталь и алюминий.

Пошлины США взимаются с европейских товаров на общую сумму 6,4 млрд евро. Также сообщается, что под новые пошлины попали такие американские товары как изделия из стали, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", турецкий лидер Раджеп Эрдоган начнет внедрять с таможенные тарифы в ответ на протекционистскую политику Дональда Трампа, которая ограничивает экпорт турецкой стали в США. По словам министра экономики Турции Нихата Зейбекчи, американское руководство должно понимать, что глобальный характер ведения экономики всегда подразумевает целую цепь сложных корпоративных, региональных и международных связей.


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