Украина подала заявление в ЕСПЧ с просьбой повлиять на России по Сенцову

Украина просит повлиять на власти Российской Федерации. Как сообщил в пятницу утром, 22 июня, заместитель министра юстиции Иван Лещина на своей страничке в Facebook, в ответ на письмо уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, которая уже вторую неделю пытаетесь встретиться с Олегом Сенцовым, команда министерства за день подготовила и подала заявление по Правилу 39 Регламента ЕСП.

Цель Украины является предоставление указаний ЕСПЧ России:

о воздержании от любых действий, которые могут угрожать жизни и здоровью Сенцова;

предоставлении представителям Украины, в первую очередь уполномоченному ВР по правам человека Денисовой, доступа к нему;

предоставлении информации о состоянии здоровья Олега Сенцова.

Мяч на стороне суда. Ждем решения, - отметил заместитель министра.

Напомним ,в четверг, 21 июня, глава украинского государства Петр Порошенко в телефонном режиме пообщался с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

Как сообщал УРА-Информ, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в Минюст с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека в связи с ситуацией с политзаключенным Олегом Сенцовым в России.