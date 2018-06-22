08:15 22.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина подала заявление в ЕСПЧ с просьбой повлиять на России по Сенцову

Министерство юстиции Украины подготовило и подало заявление в Европейский суд по правам человека в связи с нарушением прав гражданина Украины Олега Сенцова.

Украина подала заявление в ЕСПЧ с просьбой повлиять на России по Сенцову

Украина просит повлиять на власти Российской Федерации. Как сообщил в пятницу утром, 22 июня, заместитель министра юстиции Иван Лещина на своей страничке в Facebook, в ответ на письмо уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, которая уже вторую неделю пытаетесь встретиться с Олегом Сенцовым, команда министерства за день подготовила и подала заявление по Правилу 39 Регламента ЕСП.

Цель Украины является предоставление указаний ЕСПЧ России: 

о воздержании от любых действий, которые могут угрожать жизни и здоровью Сенцова;

предоставлении представителям Украины, в первую очередь уполномоченному ВР по правам человека Денисовой, доступа к нему;

предоставлении информации о состоянии здоровья Олега Сенцова.

Мяч на стороне суда. Ждем решения, - отметил заместитель министра.

Напомним ,в четверг, 21 июня, глава украинского государства Петр Порошенко в телефонном режиме пообщался с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

Как сообщал УРА-Информ, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в Минюст с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека в связи с ситуацией с политзаключенным Олегом Сенцовым в России.


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