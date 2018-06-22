09:15 22.06.2018 | Экономика | Новости
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Комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу нефти

Министерский комитет по мониторингу ОПЕК+ после четырехчасового заседания принял решение рекомендовать странам-участницам Картеля увеличить нефтедобычу на миллион.

Комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу нефти

Как заявил в пятницу утром, 22 июня, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, распределение этого объема предполагается между всеми 24 странами. Вместе с тем реальные поставки на рынок будут меньше, поскольку не се страны смогут увеличить добычу.

По словам министра, предложение одобрено большинством и будет обсуждаться сегодня на конференции ОПЕК, а потом на заседании ОПЕК+, а достижение консенсуса - очень гипотетический вопрос.

Он также отметил, решение в интересах каждой страны, "если мы придем к единому мнению, чтобы сохранить альянс на долгосрочной основе".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее сообщалось, что Организация стран-экспортеров нефти может принять решение о повышении добычи нефти. По данным Reuters, на встрече ОПЕК в июне будет обсуждаться дальнейшая политика организации по производству. Организация может принять решение об увеличении добычи нефти.


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