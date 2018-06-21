Реальные зарплаты выросли на 11 процентов, - Рева

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что за первые пять месяцев этого года реальная зарплата выросла почти на 11%, номинальная на 26 - процентных пункта.

По словам чиновника, статистика показывает, что темпы роста цен на товары по сравнению с прошлым годом замедлились. Такие же сведения подтвердили в Госстате.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что правительство Украины планирует до конца года повысить минимальную заработную плату. Розенко надеется, что данная инициатива будет поддержана к концу текущего года, и минимальная зарплата будет составлять – 4200 грн.