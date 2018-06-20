ЕС ввел 25% пошлины на американские джинсы, виски и мотоциклы

Такие меры приняты в ответ на торговые пошлины США на сталь и алюминий. Как сказано в заявлении Еврокомиссии, меры вступят в силу в пятницу 22 июня.

При этом в список, который теперь будет облагаться дополнительной пошлиной на границе ЕС, попали сталь и алюминиевые изделия, сельскохозяйственные товары и другие продукты.

В частности, пошлиной в размере 25% будут обложены такие товары как мотоциклы с объемом цилиндра более 500 см3, спортивные, моторные прогулочные суда, джинсы, виски, сигары и сигареты, сладкая кукуруза и другие.

Вместе с тем в ЕК пояснили, что таким образом ЕС использует свои права в рамках Всемирной торговой организации.

Мы не хотели оказаться в этой позиции. Однако одностороннее и неоправданное решение США по установлению тарифов на сталь и алюминий для ЕС означает, что у нас не остается другого выбора, - заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, добавив, что такие правила международной торговли разрабатывались на протяжении многих лет бок о бок с американскими партнерами и не могут быть нарушены без реакции с нашей стороны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 7 марта Дональд Трамп заявил о своем решении ввести 25% пошлины на импортную сталь и алюминий. ЕС тогда пригрозили что примут соответствующие меры.