Рева анонсировал переход на полную монетизацию субсидий

Отмечается, что первого января 2019 года, монетизированая субсидия будет представляется тем людям, которые обратятся за субсидией в первый раз.

По мнению министра, уже до апреля месяца таких поступлений может быть больше 100 тыс, и именно для них отрабатывается система.

Рева разъяснил, что люди будут получать финансы месяц в месяц и будет установлена ответственность на оплату за коммунальные услуги. Это новая система взаимоотношений между теми, кто предоставляет услуги и теми, кто за них платит.

Ожидается, что в мае месяце, когда количество субсидиантов упадет вдвое с отключением отопительного сезона, будет переход на второй этап для 2-3 млн субсидиантов и до осеннего периода обеспечить монетизацию им.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вице-премьер-министр Украины Павел Розенко предлагает объявить недействительным корректировку новых правил предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.