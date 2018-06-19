12:57 19.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Рева анонсировал переход на полную монетизацию субсидий

Министр социальной политики Андрей Рева рассказал, что переход на монетизацию должен проходить поэтапно, чтобы минимизировать риски. Такое мнение он выразил в эфире одного украинского телеканала.

Рева анонсировал переход на полную монетизацию субсидий

Отмечается, что первого января 2019 года, монетизированая субсидия будет представляется тем людям, которые обратятся за субсидией в первый раз.

По мнению министра, уже до апреля месяца таких поступлений может быть больше 100 тыс, и именно для них отрабатывается система.

Рева разъяснил, что люди будут получать финансы месяц в месяц и будет установлена ответственность на оплату за коммунальные услуги. Это новая система взаимоотношений между теми, кто предоставляет услуги и теми, кто за них платит.

Ожидается, что в мае месяце, когда количество субсидиантов упадет вдвое с отключением отопительного сезона, будет переход на второй этап для 2-3 млн субсидиантов и до осеннего периода обеспечить монетизацию им.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вице-премьер-министр Украины Павел Розенко предлагает объявить недействительным корректировку новых правил предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.


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