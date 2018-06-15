13:55 15.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100196799:labazovych

Эксклюзив: "В результате пожара в районе ЧАЭС радиоактивные элементы могли распространиться в радиусе 50-60 км", — Т. Тимочко

Радиоактивный фон в очагах пожара в районе ЧАЭС на прошлой неделе был превышен в десятки раз. И наибольшая опасность заключалась в том, что горела зона возле Рыжего леса – наиболее зараженной части Чернобыльской зоны – рассказала  в интервью телеканалу "Первый Деловой" председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко. 

Эксклюзив:

Она добавила, что проблема усугубилась еще и тем, что очаги локализировались в труднодоступных местах. А самолетами тушить их начали не сразу. 

"Кроме радиационного загрязнения этот пожар опасен еще и другими выбросами: бензапирен, который выделяется при сгорании любой биомассы, чадный газ, который сопровождает как большие, так и небольшие пожары, и это сажа – микроскопические частицы. У всего этого есть оттенок радиационных элементов. Эксперты исследуют этот пожар. Радиоактивные элементы поднялись на высоту в 1 километр. А учитывая ветер, распространение этой массы может быть минимум – на 15-30 км, максимум – на 50-60 км", — заявила Т.Тимочко.


Поделиться
Читайте также:
 
Порошенко подписал закон о дипломатической службе В Киеве на выходных метро будет работать на час дольше Эстония выделит 660 тысяч евро на помощь Украине В России отказали Денисовой во встрече с Сенцовым и попросили покинуть колонию
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив