Эксклюзив: "Электронные платежные системы упрощают осуществление платежей", — А. Вигиринский

Но с популярными сервисами, такими как Google Pay или Apple Pay, такого практически не происходит. Поскольку степень их защиты зависит от разработчика – рассказал в интервью телеканалу "Первый Деловой" эксперт по вопросам экономики Андрей Вигиринский. Он также добавил, что скоро сервисы на бесконтактной основе станут пользоваться все большей популярностью.

"У нас, как у пользователей, есть возможность упростить пользование нашим счетом, не нося с собой банковскую карточку. Это нормально. Готовы ли сети розничных магазинов, автозаправок и других мест, где мы можем рассчитываться? Это зависит от того, какие там стоят терминалы. Субъективный фактор поднесения мобильного телефона нивелируется по мере того, как будет расти количество людей, которые пользуются безналичными платежами. И вы же помните, что с 2015 года Национальный банк максимально торпедирует вопрос "cashless economy" — экономики и платежей, которые могут стать электронными. Выше 60%. Это нормальная практика. И это европейская практика. Потому что очень редко за границей можно увидеть, как люди приходят в магазины с карманами, набитыми наличкой", — отметил А.Вигиринский.